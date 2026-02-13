A pocas horas de su boda, Daniela Nicolás pone a la venta su lujoso departamento de soltera: Este es su valor

13 feb. 2026 - 17:20 hrs.

Este sábado 14 de febrero, Daniela Nicolás se casa con su pololo, el médico Matías Delgado. Un par de días antes de su matrimonio, la periodista anunció en sus redes sociales que está vendiendo el departamento de soltera donde vivió hasta ahora.

Como pudo apreciarse en sus historias de Instagram, la ex reina de belleza confío la venta de la vivienda de 117 metros cuadrados a través de una empresa inmobiliaria.

El departamento de soltera que vende Daniela Nicolás

"¡Amo mi departamento!", escribió Daniela Nicolás en la publicación de la compañía que gestiona la venta del inmueble, un sitio totalmente amoblado con una decoración elegante y moderna, donde el dormitorio principal es el espacio estrella.

La habitación tiene muebles a la medida, una iluminación estilo camarín y salida a una terraza privada. El lugar cuenta con un segundo dormitorio, con salida a otra terraza.

Tiene dos baños completos, cocina equipada y con decoración contemporánea, tres puestos de estacionamiento y, además, el condominio posee piscina.

El departamento se vende por 10.400 Unidades de Fomento, que a fecha de hoy serían unos 412.930 millones de pesos.

