Viajó a Australia: ¿Por qué Daniela Nicolás se fue de luna de miel dos semanas antes de su matrimonio?

28 en. 2026 - 16:00 hrs.

Faltan solo un par de semanas para el matrimonio de Daniela Nicolás y el traumatólogo Matías Delgado. Sin embargo, lejos de estar organizando los detalles del evento, la pareja se encuentra feliz y relajada disfrutando del Abierto de Australia, en Melbourne.

La periodista contó a Las Últimas Noticias (LUN) las razones que la llevaron a emprender una luna de miel anticipada, decisión que sorprendió a sus allegados.

La luna de miel anticipada de Daniela Nicolás

Daniela y Matías celebrarán su boda civil el próximo Día de San Valentín. "La fecha partió como una broma que nos tiraron y dijimos: 'Si el 14 (de febrero) cae sábado, nos casamos el 14'. Y caía sábado, así que pedimos hora ese día", relató la ex reina de belleza.

Instagram

Al preguntarle por qué viajaron tan lejos a pocos días del festejo, Daniela Nicolás respondió entre risas. “Como somos fanáticos del tenis, con mi pololo nos vinimos dos semanas antes de casarnos, jajajá. Deberíamos estar full organizando, pero nos vinimos a ver tenis, jajajá”, detalló.

“Nos gustan mucho los deportes y el tenis es uno de nuestros favoritos", añadió la presentadora, quien también asintió cuando le preguntaron si su viaje puede tomarse como una luna de miel. "Tal cual. Es una semana para estar los dos, disfrutar y disfrutarnos, muy necesario parar reconectar con tu pareja", dijo.

A pesar del poco tiempo que falta para el matrimonio, la comunicadora no está segura de si esta será "la última locura" antes de casarse. "Esperamos que sí. Con cómo se han dado las cosas en nuestra relación, nunca se sabe", expresó.

La Miss Universo Chile 2020 no parece sentir estrés por su boda, pues, antes de ir a Australia, trató de dejar todo organizado. "Pero fue imposible, por lo que todavía quedan detalles, pero por lo menos lo importante ya está, que es el Registro Civil y el novio, jajajá”, bromeó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Nicola?s (@danielanicolas)

Todo sobre Daniela Nicolás