Otakin en Picada - Capítulo 1: En búsqueda de la mejor pizza de Santiago

15 mar. 2026 - 15:35 hrs.

En el primer capítulo de Otakin en Picada, el querido influencer Otakin se dedicó a recorrer las pizzerías más icónicas de Santiago, comprobando su sabor, precio e historia.

Fue así como en un principio el oriundo de Hualpén llegó hasta la pizzeria "Alleria", donde conversó con Michele Puzio, dueño del local, quien explicó la tradición de su restaurante, el cual se remonta a las pizzerias que tenía su familia en Napoli, Italia.

De esta forma, Puzio le enseñó el arte de la pizza y cómo se prepara en su restaurante, donde incluso se mantiene una forma de elaboración que se hace en pocas partes.

Otakin recorre otras pizzerias

Más adelante, el influencer llegó hasta "Artesanos de la pizza" en La Florida, donde conversó con Lilibeth Rodríguez, dueña del local, quien agradeció a Otakin porque su anterior visita los ayudó a recibir más comensales.

Otakin en Picada / MEGA

Sin embargo, en esta ocasión, Otakin tuvo la oportunidad de pasar a la cocina y ver cómo es todo el proceso de preparar una pizza con tradición familiar.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Otakin en picada