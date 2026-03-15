De Paseo - Capítulo 139: Otakin va de picada en picada y Chapu visita tradicional carnicería
En este nuevo capítulo de De Paseo, Chapu Puelles llegó hasta el Mercado de Franklin para conocer cómo funciona el popular local "Carnes Duarte".
Durante este recorrido, Chapu estuvo acompañado en todo momento por Pepa Duarte, dueña y administradora del local de Franklin, quien realizó una revisión total con Puelles, pasando por el transporte y venta de sus productos.
Como es de esperar, en el recorrido también se contó la historia personal de Pepa, quien se ha hecho un nombre en un rubro que generalmente es dominado por los hombres.
Otakin va de picada en picada
Asimismo, se estrenó el primer capítulo de Otakin en Picada, la nueva sección de De Paseo, donde el querido influencer recorre las mejores picadas de Santiago.
En esta ocasión, Otakin visitó los restaurantes "Alleria" y "Artesanos en la pizza", donde probó sus preparaciones y entregó su típico veredicto.
Finalmente, revivimos un capítulo de hace 10 años de "Peso Pesado", programa de Mega en el que personas con obesidad morbida buscan un cambio en su vida.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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