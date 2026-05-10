De Paseo - Capítulo 146: Otakin y las empanadas, Chapu en Pudahuel y Salfate con La Quintrala

10 may. 2026 - 18:04 hrs.

En un nuevo capítulo de De Paseo, Otakin se embarcó en una deliciosa misión: encontrar uno de esos sabores nacionales que conquistan durante todo el año, pero que se vuelven protagonistas indiscutidos en Fiestas Patrias: las tradicionales empanadas de pino.

Para ello, uno de los destinos obligados fue Pomaire, tierra de tradición y hogar de la famosa empanada gigante. Un desafío nada fácil para Otakin, quien puso a prueba su apetito mientras descubría los secretos detrás de una buena empanada junto a Nancy, dueña del "San Antonio".

La ruta continuó con una visita a todo un experto en la materia: Don Guille, reconocido por haber ganado en dos ocasiones el premio a la mejor empanada de Santiago, quien compartió su experiencia y pasión por esta icónica preparación chilena.

Chapu conoció a la "Recicladora de Pudahuel"

Por su parte, Francisco Puelles conoció a una mujer que ha dedicado su vida a generar un cambio en su comunidad.

Se trata de Isabel Palma, conocida como “La Recicladora de Pudahuel”, quien trabaja incansablemente promoviendo el reciclaje y creando conciencia sobre el impacto de la contaminación que generan las personas.

Su compromiso ha dejado una profunda huella entre los vecinos, no solo impulsando el reciclaje de latas y otros materiales, sino también educando a la comunidad sobre la importancia de cuidar el medioambiente.

Debido a ese gran aporte, De Paseo fue testigo de una emotiva sorpresa preparada por la Junta de Vecinos: una mesa llena de exquisitas preparaciones para homenajearla, dejando tanto a Isabel como a Chapu completamente emocionados.

Finalmente, Juan Andrés Salfate continuó profundizando en los misterios que rodean la historia de La Quintrala.

En esta ocasión, llegó hasta la Iglesia de los Agustinos, lugar donde, según diversas versiones y relatos históricos, estarían los restos de la enigmática mujer que marcó una de las leyendas más oscuras de la historia colonial chilena.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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