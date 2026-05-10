Esta es la maniobra de pilates de Maly Jorquiera que "asusta" a sus fans: "Es como ver Destino Final"

10 may. 2026 - 12:00 hrs.

Maly Jorquiera trabaja a diario para mantener un cuerpo activo y saludable, y una de las disciplinas que más la acompaña en ese objetivo es el pilates, práctica que suele mostrar con orgullo en sus redes sociales.

En su Instagram, la actriz compartió un breve video donde enseñó uno de los movimientos que realiza en su rutina. El registro no solo llamó la atención por su dificultad, sino que también "asustó" a varios de sus seguidores.

¿Cómo es la maniobra que practica Maly Jorquiera?

En las imágenes, Maly Jorquiera realiza una exigente maniobra en el reformer cadillac, la cual consistió en mantener sus pies elevados en un trapecio y sostenerse sobre sus manos para elevar los glúteos y luego bajarlos a una posición recta.

Instagram @malyjorquiera

Sin embargo, más allá del ejercicio en sí, lo que realmente inquietó a sus fans fue que la comediante lo practicara justo al lado de un gran ventanal.

"Me daría miedo salir por la ventana volando", "Chanfle, qué esforzado eso", "Es como ver Destino Final cada vez que te veo ahí", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

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