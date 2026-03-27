Así luce Coco Legrand a sus 78 años luego de su retiro de los escenarios

27 mar. 2026 - 14:10 hrs.

Coco Legrand reapareció ante las cámaras luego de un período sin mostrarse al público. Sus seguidores observaron el paso de los años como uno de los aspectos más llamativos en su persona.

Cabe recordar que el comediante, que ahora tiene 78 años, se retiró definitivamente de los escenarios en junio de 2024, debido a problemas de salud, principalmente vértigo.

Desde entonces, se dedicó por entero a sus nietos, tal como lo señaló su hija María José González en una entrevista a Las Últimas Noticias (LUN) hace un año.

"Él pasa mucho tiempo con nosotros, va a buscar a los niños al colegio, va a verlos a sus competencias. Está muy en su rol de abuelo”, precisó.

¿Cómo está Coco Legrand en 2026?

Ernesto Mosso, quien está ligado al mundo de la joyería de lujo, publicó una fotografía junto a Alejandro Javier González Legrand: “Con mi querido Coco”, se lee en la descripción.

Instagram: @Ernesto_mosso

Usuarios en Instagram emitieron comentarios de diversa índole, pero todos en reconocimiento a Coco como un ícono de la comedia nacional: “El mejor humorista de Chile"; "Cómo pasa el tiempo"; "Se puso viejito"; “Ojalá lo reconozcan en vida”.

Posteriormente, la imagen fue eliminada sin aparente explicación. No obstante, anclado al perfil de Mosso permanece un video del 28 de julio de 2025, donde se observa a Coco soplar la vela de su torta de cumpleaños.

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