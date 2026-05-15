"Todo tiene un límite": Virginia Demaria responde a usuaria que la acusó de lucrar con la muerte de su hermana

15 may. 2026 - 08:30 hrs.

En diciembre del año pasado, la cocinera Virginia Demaria sufrió la lamentable muerte de su hermana Gabriela en la víspera de Navidad, pasando así unas fiestas muy tristes.

Esta noticia tomó por sorpresa a la familia de la presentadora de televisión y también a sus seguidores, quienes no esperaban ver una publicación de este calibre un 24 de diciembre.

Desde aquel día, Demaria comenzó un proceso de sanación personal que ha expuesto en sus redes sociales y distintos programas. Sin embargo, a veces llegan comentarios negativos en su contra, los que Virginia decidió enfrentar.

Virginia Demaria responde a desubicada usuaria

Precisamente, Virginia estuvo en el pódcast "4to Piso", donde habló de cómo la ha afectado la muerte de su hermana y el luto que está viviendo, algo que aún no sabe cómo expresar bien.

Fue en un extracto de esta conversación para las redes sociales donde una usuaria comentó: "Otra que está dando jugo, ya me tienes guatona, pucha que le ha sacado partido a la muerte de la hermana, que si ella sufre, que ya no es la misma, que esto, que lo otro. Abúrrete".

Demaria contestó el comentario y dijo que "no me gusta responder esta clase de mensajes, pero creo que acá sí se cruza un límite importante. Nadie puede imaginar lo doloroso que es perder a una persona tan fundamental en la vida de uno, mucho menos decidir cómo otro debería vivir ese dolor".

El comentario de la usuaria ya no estaba, pero fue la propia Virginia quien compartió la captura a través de sus historias de Instagram y explicó que "uno está expuesto y entiende que en redes va a recibir de todo. Pero ese 'todo' también tiene un límite".

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