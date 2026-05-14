"Estoy con parachoques nuevo": Rosario Bravo revela que se sometió a cirugía estética

14 may. 2026 - 17:00 hrs.

La influencer Rosario Bravo sorprendió a sus seguidores al revelar que se realizó un nuevo procedimiento estético en una parte de su cuerpo.

Esta confesión la hizo en su pódcast "Weando Ando", donde comentó que se sometió a un levantamiento de senos para que estos no estuvieran "caídos", según explicó la propia enfermera.

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Recordemos que hace un tiempo atrás, en el contexto de las cirugías, Rosario salió a defender a su marido, el médico Carlos Caorsi, por un procedimiento estético donde se estiró la piel de su rostro.

Rosario Bravo revela que se operó sus pechos

"Lo mejor es que no me puse, que estoy igual de plana, pero ya no cuelgan", detalló, y agregó que, aunque son sus mismos pechos, ahora los siente más grandes, pues afirmó que antes el peso se distribuía hacia los costados, pero ahora está "todo concentrado".

Bajo este contexto, comentó que aún no puede ver bien el resultado final, pero ya duchándose y solo observando, siente que es algo que no tuvo nunca en su vida.

"Igual voy a andar con sostén deportivo. No quiero que se caigan, las tengo que cuidar para que siempre estén mirando al frente. Estoy con parachoques nuevo", bromeó la enfermera.

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