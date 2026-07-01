Kika Silva y Cristián Arriagada posaron oficialmente como pareja en evento capitalino

01 jul. 2026 - 18:30 hrs.

El romance de Kika Silva con el doctor Cristián Arriagada va viento en popa. Tras ser descubiertos en un aeropuerto, confirmaron su relación con una tierna foto de sus manos entrelazadas y ahora acudieron a su primer evento como pareja.

La modelo y el cirujano fueron captados en un evento de Silbon, marca de moda española que aterrizó en Chile con una velada en la que se pudo atestiguar todo el proceso de confección de sus prendas.

La revista Cranberry Chic cubrió la jornada, en la que Silva y Arriagada posaron para la cámara con un look sincronizado en tonos oscuros.

La fotografía se publicó en Instagram y generó inmediatos comentarios del público felicitando a la pareja. "Qué hermosa pareja Kika y el doctor... se ven muy lindos juntos, ojalá duren muchos años y tengan un hijo", "Linda Kika", "Linda pareja, solo vivir la vida" y "Que viva el amor".

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Las palabras de Kika Silva

Cabe recordar que hace un mes, la incipiente relación fue criticada por el vínculo de amistad entre Silva y la periodista Javiera Suárez, fallecida esposa de Cristián Arriagada. En aquella oportunidad, Kika salió al paso con un comunicado en el que pidió respeto.

"Todos merecemos la oportunidad de construir nuestra vida y relaciones desde el presente, sin prejuicios ni conclusiones basadas en información incompleta e irreal. Desde mi lugar, solo pido espacio para vivir este proceso persona con tranquilidad", señaló en esa oportunidad.

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