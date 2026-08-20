Tito se emocionará frente a Alessandra en el capítulo 181 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 181 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) le dedicará unas emotivas palabras a Alessandra (Julieta Bartolomé).
El exfutbolista no podrá contener las lágrimas al decirle que la extrañará mucho durante su estadía en el reality.
Por otro lado, Pili (Paloma Moreno) creerá que Matilde (Ignacia Baeza) debe enterarse cuanto antes de que Josefa (Luz Valdivieso) está esperando un hijo de Coke (Diego Muñoz), ya que, de lo contrario, podría haber graves consecuencias.
Manuel le realizará una romántica declaración a Ema
Además, Manuel (Mario Horton) le agradecerá a Ema (Constanza Mackenna) por el tiempo que han compartido juntos.
Tras esto, el publicista le confesará que no sabe cuál será el rumbo de su relación, algo a lo que ella le restará importancia.Ve el capítulo en