20 ag. 2026 - 22:30 hrs.

En el avance del capítulo 181 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) le dedicará unas emotivas palabras a Alessandra (Julieta Bartolomé).

El exfutbolista no podrá contener las lágrimas al decirle que la extrañará mucho durante su estadía en el reality.

1 Tito se emocionará frente a Alessandra en el capítulo 181 de Reunión de Superados 2 Reunión de Superados - Capítulo 180: La incómoda petición de Tere a Ema 3 Tito se enterará que Josefa espera un hijo de Coke en el capítulo 180 de Reunión de Superados 4 Reunión de Superados - Capítulo 179: La gran tristeza de Javiera 5 Reunión de Superados - Capítulo 169: Tere le pide ayuda a Javiera para separar a Ema de Manuel Lo más visto de Reunión de Superados

Por otro lado, Pili (Paloma Moreno) creerá que Matilde (Ignacia Baeza) debe enterarse cuanto antes de que Josefa (Luz Valdivieso) está esperando un hijo de Coke (Diego Muñoz), ya que, de lo contrario, podría haber graves consecuencias.

Reunión de Superados / Mega

Manuel le realizará una romántica declaración a Ema

Además, Manuel (Mario Horton) le agradecerá a Ema (Constanza Mackenna) por el tiempo que han compartido juntos.

Tras esto, el publicista le confesará que no sabe cuál será el rumbo de su relación, algo a lo que ella le restará importancia.