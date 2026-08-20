"Acepto casarme contigo": Emilia debe ceder a la petición de Javier por el bien de su familia en La Baronesa

20 ag. 2026 - 18:05 hrs.

En el cuarto capítulo de La Baronesa, un camión de mudanza se estacionó fuera de la casa de los Márquez y antes de que se desatara un escándalo, Emilia (Octavia Bernasconi) fue a la calle para hablar con los trabajadores que descargaban una serie de muebles en la vereda.

Cuando le tocó la espalda a uno de estos hombres, se dio cuenta que era Javier (Simón Pesutic) y, molesta, le pidió que se fuera en ese mismo instante.

"Yo no me voy a ir, los que se tienen que ir son ustedes. Yo le advertí a tu abuela, no estoy jugando, Emilia. Tú me dejaste muy claro que no te piensas casar conmigo y no te voy a rogar", respondió él, cerrando la puerta a una nueva mediación.

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El último recurso

Desesperada, pidió un poco de tiempo en consideración del delicado estado de salud de Roberto (Patricio Achurra), pero Javier estaba empecinado en tomar posesión de la casona.

Esto ya no le dejó más opción a Emilia, quien finalmente cedió al "trueque". "Acepto. Acepto casarme contigo. Ganaste, Javier".