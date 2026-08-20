Una arritmia de Roberto preocupó a la familia: El marido de Aurora está en una frágil condición en La Baronesa

20 ag. 2026 - 17:35 hrs.

En el cuarto capítulo de La Baronesa, Roberto (Patricio Achurra) escuchó a Aurora (Loreto Valenzuela) mientras discutía con su nieta Emilia (Octavia Bernasconi) por teléfono y se preocupó.

Su familia siempre ha estado en armonía y el conflicto le sentó muy mal a su corazón. Hace décadas que carga con una cardiopatía y el estrés hizo lo suyo, provocando una arritmia que lo dejó tendido en la cama.

Aurora y Daniel (Francisco Reyes Cristi) llamaron una ambulancia y se comunicaron de inmediato con León (César Caillet) porque es el médico de cabecera de la familia. Este último acudió y gracias a la ayuda de paramédicos logró estabilizar al patriarca de los Márquez.

La Baronesa / Mega

Roberto no quiere alejarse de su hogar

Roberto fue intransigente y no quiso ser trasladado a una clínica porque quiere reposar en su propia casa.

Los deseos de su marido, sumado al frágil estado de su corazón, tienen a Aurora acorralada y solo queda una opción para no perder la propiedad ni hacerle daño a Roberto. Emilia tiene que casarse con Javier (Simón Pesutic).