Una arritmia de Roberto preocupó a la familia: El marido de Aurora está en una frágil condición en La Baronesa
En el cuarto capítulo de La Baronesa, Roberto (Patricio Achurra) escuchó a Aurora (Loreto Valenzuela) mientras discutía con su nieta Emilia (Octavia Bernasconi) por teléfono y se preocupó.
Su familia siempre ha estado en armonía y el conflicto le sentó muy mal a su corazón. Hace décadas que carga con una cardiopatía y el estrés hizo lo suyo, provocando una arritmia que lo dejó tendido en la cama.
Aurora y Daniel (Francisco Reyes Cristi) llamaron una ambulancia y se comunicaron de inmediato con León (César Caillet) porque es el médico de cabecera de la familia. Este último acudió y gracias a la ayuda de paramédicos logró estabilizar al patriarca de los Márquez.Ir a la siguiente nota
Roberto no quiere alejarse de su hogar
Roberto fue intransigente y no quiso ser trasladado a una clínica porque quiere reposar en su propia casa.
Los deseos de su marido, sumado al frágil estado de su corazón, tienen a Aurora acorralada y solo queda una opción para no perder la propiedad ni hacerle daño a Roberto. Emilia tiene que casarse con Javier (Simón Pesutic).Ve el capítulo en
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