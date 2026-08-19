"Si cae el clavel, caemos todos": La firme advertencia de Ramón a Aurora tras reclamo de Emilia en La Baronesa

19 ag. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Ramón (Ricardo Mateluna) llega hasta la casa de Aurora (Loreto Valenzuela) para hacerle una advertencia.

Precisamente, Roberto (Patricio Achurra) se encuentra sorprendido de que esta persona esté en su hogar. Sin embargo, Aurora logra sacar adelante este momento afirmando que él es dueño de la botillería del barrio, quien le pidió un favor.

Y es que ponen como excusa que Ramón quiere poner una cafetería en el barrio y ella la está ayudando con los permisos municipales, por lo que, tomándose de esta misma mentira, el hombre le dice que alguien del municipio fue a la botillería y parecen tener problemas.

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La advertencia de Ramón a Aurora

"¿Cómo se te ocurre venir a mi casa? Rompiste todos nuestros códigos", dijo Aurora, ya afuera de la casa, instante en el que Ramón explicó que fue ella quien quebró todo.

"La que rompió los códigos fuiste tú al meter a tu nieta en esto. (Emilia) llegó hecha una loca al clavel para exigirme la dirección de Javier (Simón Pesutic); se la di y se llevó el anillo", expresó.

Aurora lo reprochó por haberle dado esa información. No obstante, él afirmó que Emilia (Octavia Bernasconi) amenazó con llamar a la policía. "Contrólala, tú tienes bien claro que si cae el clavel, caemos todos, incluida tú", aseguró.