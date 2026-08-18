"¡Renuncié a mi felicidad!": Antonio explotó contra Aurora por obligarlo a casarse con Clara en La Baronesa

18 ag. 2026 - 18:05 hrs.

En el segundo capítulo de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) llegó borracho a la comida familiar e hizo un escándalo en la mesa. Molesta, Aurora (Loreto Valenzuela) se lo llevó a una habitación para conversar en privado.

Antonio le dijo que tenía que desahogarse, pero para su madre esa no es excusa para arruinar el día de todos.

"Te salvé de un futuro patético"

El abogado estaba a punto de explotar. "Te recuerdo que yo formé esta familia para hacerte feliz a ti y al papá. Por lo menos reconoce todo el sacrificio que he tenido que hacer. Renuncié a mi felicidad. (...) Esa otra vida era la que yo quería y tú me dejaste hacerla", le reclamó.

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Su madre insistió en que todo lo que hizo fue por su bien: "Agradécemelo. Date cuenta que te salvé de un futuro patético. ¿Tú crees que serías el abogado prestigioso que eres o tendrías la maravillosa familia que tienes si no es gracias a mí?".

Antonio cree que todavía tiene tiempo de ser feliz, pero Aurora le recordó el daño que causaría en todos, sobre todo a su padre.