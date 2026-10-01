Volvió a la casa familiar: Javier recordó la complicada relación que tiene con su madre en La Baronesa

01 oct. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 33 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) se vio obligado a volver a la casa familiar porque su madre lo necesita más que nunca y Samuel (Francisco Ossa) ya no puede hacerse cargo, al menos no por el momento.

Catalina (María Jesús Godoy) sabe que no es algo agradable para su hermano. Cuando se independizó a los 18 años, nunca más pasó una noche en esas cuatro paredes. "Todavía me acuerdo del día en que me fui de esta casa... nunca en mi vida me sentí tan libre", aseguró Javier.

Esta vez está forzado a hacer un sacrificio y no quiere que Emilia (Octavia Bernasconi) se entere.

La Baronesa / Mega

Los recuerdos de Javier

Javier regresó tras 12 años a dormir en su vieja habitación y mientras examinaba sus juguetes, recordó lo que su madre solía decirle: "Mi niño, mi milagro, sin ti yo me muero. Los médicos dicen que estás sano, pero yo no confío en ellos. Casi te perdimos una vez y puede volver a pasar. Mientras yo esté a tu lado vas a estar bien, pero tienes que dejar que te cuide".

Precisamente esa presencia constante es la que lo tenía asfixiado y por la que nunca quiso volver.