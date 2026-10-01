"Contigo siento cosas...": Clara y Samuel se confesarán el uno al otro en el capítulo 34 de La Baronesa

01 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 34 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) y Samuel (Francisco Ossa) podrían cambiar el vínculo que tienen de forma definitiva.

Ambos se reunirán para calmar las aguas tras el último impasse de Andrea (Catalina Guerra) y Toledo se sincerará: "Se viene el el matrimonio de nuestros hijos y ya no quiero que que esto que está pasando con Andrea afecte en en la organización. No quiero que que nuestras peleas, entorpezcan los preparativos".

"Perdón por lo que te estoy diciendo, pero yo necesito tenerte cerca", agregará.

La Baronesa / Mega

La verdad de Clara

Clara, sorprendentemente, también hablará. Sus recientes sueños y los consejos de Francesca (Katyna Huberman) le darán el valor para enfrentar estos nuevos sentimientos que tiene. "Cuando estoy contigo siento cosas que no había sentido nunca antes en toda mi vida", le dirá a su consuegro.

¿Ambos darán el paso, traicionando así a sus parejas?