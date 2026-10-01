"¿Ya te enamoraste de mí?": Javier sospechará que Emilia lo comienza a querer en el capítulo 34 de La Baronesa

01 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 34 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) le preguntará a Emilia (Octavia Bernasconi) a que se debió la inesperada invitación de Roberto (Patricio Achurra) a desayunar.

"Lo que pasa es que mi tata nos escuchó peleando con mi abuela. Yo le pregunté si de verdad estaba dispuesta a entregarte la casa y dijo que sí. Que estaba incluso dispuesta a contarle todo a mi abuelo", le contestará la joven.

Pero si el panorama es ese, ¿por qué ambos siguen comprometidos? Emilia dará la razón para continuar a su lado: "Le dije que no".

La Baronesa / Mega

Una pregunta directa

Javier ya está al tanto de la enfermedad cardiaca de Roberto y el impacto que podría tener en él recibir cualquier mala noticia. Sin embargo, sospechará que Emilia ahora tiene razones mucho más profundas como para mantener el acuerdo de matrimonio.

"¿Para protegerlo a él o porque ya te enamoraste de mí?", preguntará.