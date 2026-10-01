Aurora mostrará su lado más frágil ante Emilia en el capítulo 33 de La Baronesa

01 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 33 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) se acercará a su abuela, tras escuchar cómo Roberto (Patricio Achurra) se resiste a abandonar la casa por la que tanto trabajó toda su vida.

Aurora (Loreto Valenzuela) se mostrará muy afectada por la conversación que tuvo con su marido. Siempre ha tratado con puño de hierro a toda su familia, pero a Roberto no puede causarle daño y decirle la verdad podría ser fatal.

"Él nunca va a poder saber porque si lo sabe... si sabe lo de mi juego no me lo va a perdonar nunca", dirá.

La Baronesa / Mega

Y pese a lo dura que se ve por fuera, Aurora finalmente se quebrará y derramará unas lágrimas por todo este entuerto que ella misma causó por su adicción a las apuestas.

Ahora, todo quedará en manos de Emilia. Ella es la única que podría evitar que su abuelo se vaya de la casa que tanto quiere.