Catalina y Javier sorprenderán a su madre en embarazosa situación en el capítulo 33 de La Baronesa

30 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 33 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) le quitó la toalla a León (César Caillet) y lo vio desnudo por un momento. Ahora, ella querrá mostrarle su lado sensual con una osada lencería.

"Ahora te toca a ti verme, ¿cierto? Es lo justo. ¿Qué te parece?", le dirá mientras el médico abre la puerta de su departamento.

Allí estarán Javier (Simón Pesutic) y Catalina (María Jesús Godoy), completamente estupefactos por esta escena. "León... mamá", dirá el hijo mayor de Andrea al verla en una situación tan comprometedora.

La Baronesa / Mega

La ausencia de Samuel

Ambos la llevarán de regreso a su casa, pero Andrea notará que no está el auto de Samuel (Francisco Ossa) en el estacionamiento. "¿Por qué no está? ¿Por qué los mandó a ustedes a buscarme? ¿Qué pasa?", preguntará con insistencia.

Eligiendo sus palabras con pinzas, Cata y Javier le hicieron saber que al menos por esa noche, su padre no volverá.