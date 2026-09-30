Una mentirita blanca para Roberto: Emilia y Aurora lograron engañarlo sobre la casa en La Baronesa

30 sept. 2026 - 17:40 hrs.

En el capítulo 32 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) quería saber si su abuela hablaba en serio sobre entregar la casa, pero antes de que Aurora (Loreto Valenzuela) pudiera responder, Roberto (Patricio Achurra) apareció y les exigió saber a qué se referían.

La joven, ante la insistencia de su abuelo le dijo que a "Javier le encantó la casa y, entonces, me dijo que le gustaría vivir acá".

Pero eso no lo convenció. Entonces, Aurora hizo más grande la mentira. "Lo que él quiere es quedarse con la casa y yo, fíjate que lo estuve pensando, y lo lo encuentro una buena idea porque este barrio se ha echado tanto a perder y a nosotros nos convendría".

La Baronesa / Mega

La opinión del patriarca

Roberto se mostró contrario a este asunto, sobre todo porque en la casa viven mucho más personas que ellos tres.

"Me parece mal. ¿De verdad estarías dispuesta a dejar la casa? Aurora, tú deberías saberlo mejor que nadie. Dile a Javier que esta casa no está en venta", ordenó a su nieta.