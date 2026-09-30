Quería sentirse querida: Andrea irrumpió en el departamento de León para seducirlo en La Baronesa
En el capítulo 32 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) llegó al departamento de León (César Caillet) sin aviso previo, dispuesta a demostrarle a su marido que sí hay hombres que la encuentran atractiva.
No pudo haber peor momento para su llegada, ya que el doctor Insulza estaba en paños menores acompañado de Antonio (Carlos Díaz), quien se tuvo que esconder en el baño para no despertar sospechas en su consuegra.
"¡Ay, León, pero qué sugerente! Pero qué cosa más linda tu departamento. (...) Te fuiste de la casa de los Márquez sin esperarme y eso no se hace. A mí no me gustan las cosas pendientes", dijo la madre de Javier (Simón Pesutic) mientras se lanzaba a besarlo.Ir a la siguiente nota
Una llamada de auxilio
Casi sin poder controlarla, León llamó a Samuel (Francisco Ossa) para que se la lleve lo antes posible. Para su sorpresa, el marido de Andrea no se mostraba muy cooperativo.
"Ven ahora. Si no llegas en media hora voy a llamar a los pacos. Esto es acoso y violación de morada", insistió el médico, quien grabó a su visitante para guardar evidencias en caso de ser necesario.Ve el capítulo en
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