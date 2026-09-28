Andrea no pudo resistirse: Llevó una petaca escondida a la comida con los Márquez en La Baronesa
En el capítulo 30 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) llegó con algunas copas de más a la comida en casa de la familia Márquez y sintiéndose juzgada por todos los comensales, se puso de pie con excusa de ir al baño.
Sin embargo, la esposa de Samuel (Francisco Ossa) fue al salón. En su cartera escondía una petaca con alcohol con la cual podría tomar unos tragos, considerando que Aurora (Loreto Valenzuela) declaró ley seca precisamente porque ella iba de visita.
Un favor para Andrea
Caminando con sigilo hacia la cocina, le pidió a la empleada una pequeña ayuda.Ir a la siguiente nota
"Te quería pedir un favor, ¿tú tienes unos hielitos que me puedas convidar? La comida está tan rica que creo que es un un crimen no acompañarlo con algo", solicitó.
Pero ante la reticencia de la mujer, le insistió hasta convencerla: "Yo te voy a explicar: a mí estas reuniones familiares me ponen muy nerviosa, entonces necesito bajar un poco. Mira, acá hay un vaso". Y una vez tuvo los hielos, dio unos tragos largos para tomar valor.Ve el capítulo en
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