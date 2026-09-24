"Yo no estaba loca": Andrea escuchó a su marido susurrar el nombre de Clara en La Baronesa
En el capítulo 28 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) se fue a acostar en otro dormitorio de la casa, todavía molesto por el triste espectáculo que causó su mujer frente a los Márquez.
Andrea (Catalina Guerra) entró sigilosamente al cuarto y se acostó junto a su marido como una forma de arreglar las cosas entre los dos, pero cuando ella entrelazó su mano con la de él, Samuel susurró entre sueños el nombre de Clara (Lorena Bosch).
La promesa de una venganza
"¿Qué dijiste?", dijo Andrea, espantada.Ir a la siguiente nota
De inmediato, se levantó de la cama. "Yo sabía, yo no estaba loca. Yo siempre supe que entre esa mujer y tú había algo. Siempre supe", susurró para sí, mientras su marido seguía durmiendo profundamente.
Esta era la evidencia que Andrea quería encontrar porque algo en su interior siempre le gritó que había algo escondido. Al mismo tiempo, esta confirmación sacó a la luz lo más oscuro de su carácter: "Ay, Samuel... tú no tienes idea lo que soy capaz de hacer".Ve el capítulo en
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