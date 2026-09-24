"¿En qué andas?": Clara verá un gran ramo de flores para Francesca en el capítulo 29 de La Baronesa

24 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 29 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) irá a la casa de Francesca (Katyna Huberman) y en las afueras se encontrará con un repartidor que llevará un generoso ramillete de flores a esa misma dirección.

La terapeuta estará sorprendida con el ramo y Clara señalará: "No sé, me las entregó un repartidor allá afuera. ¿En qué andas, amiga mía, que no me has contado?".

Francesca no estará en posición de contarle que las flores son probablemente de Daniel (Francisco Reyes Cristi) y le inventará una débil excusa. "Tienen que ser del Nico, esta niñita que lo persigue un montón...", intentará argumentar, pero no.

La Baronesa / Mega

Entre las ramas habrá una tarjeta que apunta a Francesca como la destinataria del romántico detalle.

Antes de que Clara lea el remitente, su amiga le arrebatará el papel de las manos con un "no seas cabra chica".