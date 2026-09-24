"Mi papá le salvó la vida": Catalina reveló la terrible enfermedad que sufrió Javier en La Baronesa

24 sept. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 28 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) habló con Catalina (María Jesús Godoy) sobre la familia Toledo. La joven, sin problemas, reveló parte de su historia familiar que tiene a Javier (Simón Pesutic) en el centro.

"Nació con un tumor cerebral", comentó ella sobre la enigmática enfermedad que tuvo a su hermano a punto de morir cuando era un bebé.

La admiración de Catalina

Tanto Samuel (Francisco Ossa) como Andrea (Catalina Guerra) eran muy jóvenes y aunque los padres de esta última tenían los recursos económicos para ayudarlos, les dieron la espalda porque no aprobaban a Toledo.

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Fue entonces que Samuel, con apenas 18 años, se hizo cargo de todo. "Mi papá es un seco, de verdad, o sea, él trabajó muy duro para conseguir la plata y salvarle la vida a mi hermano".

Sin embargo, Catalina no tiene idea de qué tuvo que hacer su padre para conseguir el dinero. "No tengo idea, pero lo único que sé es que es un tema tan doloroso para ellos dos, que no se habla de eso en la casa", cerró.