Antonio marcará distancia con León y lo excluirá de una comida familiar en el capítulo 29 de La Baronesa

24 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 29 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) organizará una segunda comida familiar con los Toledo, pero esta vez en su propia casa.

Todos los miembros de la familia estarán considerados y Paula (Francisca Armstrong) querrá que su padrino León (César Caillet) también esté presente en el evento, especialmente por el bochornoso escándalo en el restaurante.

Seguirán los problemas entre León y Antonio

Antonio olvidó comentarlo y su hija lo reprenderá por no avisarle a León. "Son las dos familias, así que tienes que venir sí o sí", dirá la joven.

La Baronesa / Mega

El médico se las ha ingeniado durante todos estos años para ser una parte fundamental del clan Márquez y estará más que feliz de participar.

Antonio, en cambio, seguirá molesto por lo que ocurrió con Clara (Lorena Bosch) y continuará marcando distancia con su amante: "No me parece oportuno".