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Domingo visitará a Josefa y la verá embarazada en el capítulo 199 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 199 de Reunión de SuperadosPili (Paloma Moreno) estará muy preocupada por la noche que Jaime (Francisco Reyes) pasó en Loncoche.

Furiosa, la dueña del gimnasio le exigirá a su marido que le cuente toda la verdad sobre lo ocurrido, argumentando que escuchó la voz de una mujer cuando hablaron por teléfono.

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Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) amenazará violentamente a Javiera (Daniela Ramírez) luego de descubrir que su auto fue rayado.

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Domingo se encontrará con Josefa

Además, Domingo (Beltrán Izquierdo) finalmente tendrá el esperado encuentro con Josefa (Luz Valdivieso), con quien buscará conocer más detalles sobre la muerte de Coke (Diego Muñoz).

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En el lugar, el joven se dará cuenta inmediatamente de que la psicóloga está embarazada, una revelación que inevitablemente lo llevará a sacar sus propias conclusiones.

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