Reunión de Superados - Capítulo 198: El día después de la alocada noche de Jaime y Tito
En este capítulo de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) despierta junto a un desconocido, quien dejó su peluca apoyada en el respaldo de la cama.
Por otro lado, Juan de Dios (Jorge Arecheta) reúne el valor necesario para pedirle pololeo a Matilde (Ignacia Baeza).
Sin dudarlo, la abogada acepta inmediatamente la propuesta, desatando un momento de felicidad entre ambos.
El día después de la alocada noche de Jaime y Tito
Además, Jaime y Tito (Claudio Castellón) intentan recordar qué ocurrió durante su última noche en Loncoche, luego de involucrarse con distintas personas del lugar.
Pese a intentar ocultarlo en un comienzo, el empresario finalmente le confiesa al exfutbolista que despertó junto a un hombre.Ve el capítulo en
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