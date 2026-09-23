Reunión de Superados - Capítulo 198: El día después de la alocada noche de Jaime y Tito

23 sept. 2026 - 22:32 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) despierta junto a un desconocido, quien dejó su peluca apoyada en el respaldo de la cama.

Por otro lado, Juan de Dios (Jorge Arecheta) reúne el valor necesario para pedirle pololeo a Matilde (Ignacia Baeza).

Sin dudarlo, la abogada acepta inmediatamente la propuesta, desatando un momento de felicidad entre ambos.

Reunión de Superados / Mega

El día después de la alocada noche de Jaime y Tito

Además, Jaime y Tito (Claudio Castellón) intentan recordar qué ocurrió durante su última noche en Loncoche, luego de involucrarse con distintas personas del lugar.

Pese a intentar ocultarlo en un comienzo, el empresario finalmente le confiesa al exfutbolista que despertó junto a un hombre.