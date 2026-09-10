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Reunión de Superados - Capítulo 192: El nuevo e impactante secreto de Max

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) conversa con Juan de Dios (Jorge Arecheta) sobre el embarazo de Josefa (Luz Valdivieso).

Durante la charla, la abogada deja en claro que no permitirá que sus hijos conozcan al futuro bebé de la psicóloga.

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Por otro lado, Nancy (Paulina Hunt) toma una drástica decisión respecto al futuro del colegio, situación que deja completamente en shock a Tomás (Gabriel Urzúa) y a todo el cuerpo docente.

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El nuevo e impactante secreto de Max

Además, Max (Álvaro Espinoza) se reúne con Alejandra (Lucy Cominetti), su abogada, para conversar sobre el futuro juicio que enfrentará con Javiera (Daniela Ramírez).

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Sin embargo, al finalizar la conversación, se revela un nuevo e impactante secreto que involucra al empresario.

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