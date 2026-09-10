"Estoy acá para salvarte": Paula le mostró a Javier el video de la "infidelidad" de su hermana en La Baronesa
En el capítulo 19 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) se iba de la habitación de Javier (Simón Pesutic) y al abrir la puerta se encontró cara a cara con Paula Márquez (Francisca Armstrong).
La joven fue presentada como la hermana mayor de Emilia (Octavia Bernasconi), y ella añadió con desenfado que también era la ex de Javier.
La evidencia
Sin esperar invitación, entró en el cuarto y se instaló. Javier estaba dispuesto a llamar a los guardias otra vez, pero ella lo detuvo: tenía algo importante que decirle.Ir a la siguiente nota
"Mira, estoy acá para salvarte de que no te cases con una mujer que no te ama y además te engaña", afirmó mientras le entregaba su celular.
Un poco incrédulo, Javier miró las imágenes donde Emilia (Octavia Bernasconi) besa a Nicolás (Andrew Bargsted). "Es una exclusiva recién sacada del horno", aseguró la psicóloga.Ve el capítulo en
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