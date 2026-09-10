"Estoy acá para salvarte": Paula le mostró a Javier el video de la "infidelidad" de su hermana en La Baronesa

10 sept. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 19 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) se iba de la habitación de Javier (Simón Pesutic) y al abrir la puerta se encontró cara a cara con Paula Márquez (Francisca Armstrong).

La joven fue presentada como la hermana mayor de Emilia (Octavia Bernasconi), y ella añadió con desenfado que también era la ex de Javier.

La evidencia

Sin esperar invitación, entró en el cuarto y se instaló. Javier estaba dispuesto a llamar a los guardias otra vez, pero ella lo detuvo: tenía algo importante que decirle.

La Baronesa / Mega

"Mira, estoy acá para salvarte de que no te cases con una mujer que no te ama y además te engaña", afirmó mientras le entregaba su celular.

Un poco incrédulo, Javier miró las imágenes donde Emilia (Octavia Bernasconi) besa a Nicolás (Andrew Bargsted). "Es una exclusiva recién sacada del horno", aseguró la psicóloga.