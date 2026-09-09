"Si me dices que es mi hermana...": Esta es la única razón por la que Javier no se casaría en La Baronesa
En el capítulo 18 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) fue al hotel de Javier (Simón Pesutic) para intentar convencerlo de que no se case con Emilia (Octavia Bernasconi).
Sin embargo, su hijo no es ingenuo y se dio cuenta de que el principal problema de su padre no tiene que ver con su novia.
"Aclárame una cosa, papá, ¿tu problema es con Emilia o con su familia? Digo, para entender lo que te pasa, para entender tu miedo, porque cuando conociste a Emilia te cayó muy bien. Fue hasta que conociste a su familia que tu actitud cambió del cielo a la tierra, y yo me di cuenta", le señaló.Ir a la siguiente nota
Javier insistió en que si Samuel sabe algo de la familia Márquez que él ignore, ese es el momento de hablar, pero su padre no fue capaz de sincerarse.
Solo una razón muy poderosa impediría su unión. "Si me dices que es mi hermana, cancelo mi matrimonio. Pero por menos que eso, imposible", indicó Javier con seriedad.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
¡Maquiavélica! Paula engaña a su hermana y la graba besándose con Nicolás en La Baronesa
-
Clara discutió con Aurora por sentirse pasada a llevar en su rol de madre en La Baronesa
-
Antonio y Samuel comunicaron que no están de acuerdo con el matrimonio de sus hijos en La Baronesa
-
Uno de los días más tristes de Emilia: Aurora la obligó a probarse vestidos de novia en La Baronesa
-
"Las imágenes hablan por sí solas": Samuel fue grabado mientras estuvo con Clara en La Baronesa
-
"Javier y Emilia no se pueden casar": Samuel, Antonio y León llegaron a un acuerdo en La Baronesa