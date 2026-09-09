¿Vuelven o se despiden? Nicolás querrá saber qué significa el beso de Emilia en el capítulo 19 de La Baronesa

09 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 19 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) se dará cuenta que su imprudencia al besar a Nicolás (Andrew Bargsted) podría dejarlos sin casa.

Aterrada de que eso pueda suceder, se quedará muda mientras su ex intenta descifrar qué significa este reencuentro en el corto plazo.

"¿Para qué viniste? ¿Para qué volvamos? ¿O para despedirnos?", le preguntará con interés.

La Baronesa / Mega

Lo que planea Paula

Por su parte, Paula (Francisca Armstrong) grabó a su hermana mientras estaba con Nicolás y, sin saberlo, en sus manos tendrá el futuro de la familia. Si le muestra las imágenes a Javier (Simón Pesutic) romperá el compromiso, pero condenará a los Márquez a la calle.

¿Emilia intentará volver con Nicolás o este será su adiós definitivo?