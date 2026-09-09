La Baronesa - Capítulo 18: La trampa de Paula

09 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) supo que esa misma tarde, Emilia (Octavia Bernasconi) y Aurora (Loreto Valenzuela) fueron a ver vestidos de novia. Obviamente, se sintió herida de que la excluyeran de un momento tan importante y que su suegra usurpara su rol de madre.

Discutió con Aurora (Loreto Valenzuela), pero ella en lugar de disculparse, arremetió contra Clara, recordándole que lleva 30 años bajo su techo. Antonio (Carlos Díaz) tampoco se tomó a bien la discusión y culpó a su esposa por causar problemas.

Paula se pone en acción

Con la excusa de reparar su relación de hermanas, Paula (Francisca Armstrong) visitó a Emilia. Según ella, una forma de arreglar las cosas sería que Emi hable con Nicolás (Andrew Bargsted) antes de que desaparezca, porque su amigo quedó muy afectado tras el quiebre.

La Baronesa / Mega

"Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Nicolás me dijo que si tú no te casas con él, se va a ir para siempre. Me dijo que si te perdía, él iba a desaparecer y nadie nunca más lo iba a ver".

La menor de los Márquez fue a buscar a su ex y lo besó y Paula grabó todo el momento para evitar que Javier (Simón Pesutic) se case.