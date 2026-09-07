La Baronesa - Capítulo 16: Una encerrona contra Samuel
En este capítulo de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) lleva 30 años arrepintiéndose por haber aceptado la oferta de Antonio (Carlos Díaz) y, desesperado de que los Márquez salgan de su vida, citó al abogado hasta su oficina.
Si bien Antonio (Carlos Díaz) fue, no lo hizo solo. León (César Caillet) lo acompañó para hacer presión contra el padre de Javier (Simón Pesutic) y mantenerlo a raya para que no hable.
La situación fue tensa, pero ambas partes llegaron a un acuerdo: no pueden permitir que sus hijos contraigan matrimonio.Ir a la siguiente nota
Emilia está cansada de Aurora
Debido al compromiso, Emilia (Octavia Bernasconi) por fin se está dando cuenta del lado más manipulador de su abuela y comenzó a tener una actitud cada vez más hosca con la matriarca.
Por supuesto, Aurora (Loreto Valenzuela) no es de las que permiten faltas de respeto, aunque tampoco está en una posición de exigírselo a su nieta. En medio de una discusión, aparecieron Javier y Andrea (Catalina Guerra) para hablar de los detalles de la boda.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
La Baronesa - Capítulo 15: Un reencuentro tras 30 años de silencio
-
La Baronesa - Capítulo 14: Los Márquez y los Toledo se conocen
-
La Baronesa - Capítulo 13: Antonio no sabe ser padre
-
La Baronesa - Capítulo 12: El "príncipe azul" que divide a las hermanas Márquez
-
La Baronesa - Capítulo 11: Se quiebra el corazón de Emilia
-
La Baronesa - Capítulo 10: Una nieta por otra