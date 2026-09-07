León y Antonio confesarán tener un video incriminatorio de Samuel Toledo en el capítulo 17 de La Baronesa

07 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 17 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) no podrá tolerar haber participado en el retorcido plan de Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) ni mucho menos ver cómo esos dos no parecen arrepentidos.

"La drogaron, yo solo actué por necesidad; eso fue lo que pasó", insistirá para disminuir su culpa. Sin embargo, Márquez le recordará que él aceptó el dinero que le ofrecieron para acostarse con Clara (Lorena Bosch) estando inconsciente.

"Teníamos que protegernos"

León insistirá en que la verdad podría destruir la familia que Samuel construyó durante todos estos años: "Dime, ¿qué pensaría Javier si supiera que él está vivo gracias a que violaste a Clara?".

La Baronesa / Mega

Aunque para evitar que Samuel hable, el médico y Antonio tendrán un arma secreta.

"El único perjudicado serías tú porque las imágenes hablan por sí solas. Nosotros teníamos que protegernos", confesará Antonio, quien asegurará tener un registro incriminatorio desde hace tres décadas.