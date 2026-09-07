"Es dulce, callado": Clara solo tendrá elogios para el carácter de Samuel en el capítulo 17 de La Baronesa

07 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 17 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) se sincerará sobre las impresiones que tuvo la noche anterior en el encuentro con los Toledo.

Sobre todo, Samuel (Francisco Ossa) le llamará la atención. "Él es otra cosa, muy distinto. No sé, como dulce, callado", le dirá a Francesca (Katyna Huberman).

Francesca pensará que hay algo más

La terapeuta sonreirá por los comentarios de su amiga, porque desde que la conoce, solo ha tenido ojos para Antonio (Carlos Díaz) y que hable de esa manera de otro hombre será una conducta nueva. "Cualquiera diría que te gustó", sugerirá.

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"Nada que ver, Francesca no inventes tonteras. No, era un caballero respetuoso, hasta tímido, te diría. Aunque, en realidad, yo creo que es como opacado por esa mujer tan avasalladora que tiene", contestará Clara en referencia a Andrea (Catalina Guerra) y su carácter controlador.

Francesca insistirá en su punto: "Tuviste harto tiempo para pensar en él por lo que escucho".