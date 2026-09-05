¿Quién es Julieta Bartolomé?: Conoce la destacada carrera de la actriz argentina de Reunión de Superados

05 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Julieta Bartolomé es una de las destacadas actrices que forma parte de Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

La intérprete argentina, de 36 años, es la encargada de dar vida a Alessandra Méndez, una mujer que es madre de dos alumnos del Thomas Campbell School y esposa de Tito Núñez (Claudio Castellón), el retirado futbolista que causa sensación entre la comunidad escolar.

Recientemente, su personaje tomó una importante decisión al emprender rumbo a Argentina para participar durante tres meses en un reality. La determinación estuvo acompañada por una emotiva despedida junto a sus seres queridos, marcando un nuevo capítulo en la historia de Alessandra.

Reunión de Superados / Mega

La carrera de Julieta Bartolomé

Aunque actualmente ha ganado popularidad entre los televidentes chilenos, Julieta Bartolomé cuenta con una trayectoria de más de una década en la televisión argentina.

La intérprete comenzó su carrera en 2010, cuando formó parte de la serie Casi Ángeles, producción que también contó con la participación de figuras que posteriormente alcanzaron gran reconocimiento, como Eugenia "China" Suárez.

Tras esta experiencia, la actriz continuó desarrollando su carrera en distintas producciones televisivas, entre ellas Dulce Amor (2012), Señales del fin del mundo (2013) y Cuéntame qué pasó (2017).

Su trayectoria también incluye participaciones en series, obras de teatro y proyectos musicales. De hecho, Julieta fue la protagonista del videoclip de "Tal vez", canción del reconocido cantante argentino Paulo Londra que tiene más de 1.400 millones de reproducciones en YouTube.

YouTube

Entre sus trabajos más recientes se encuentran la serie "La 1-5/18" y la obra de teatro "Nunca te fíes de una mujer despechada", consolidando una trayectoria que se ha extendido por distintos formatos.

Además de su trabajo como actriz, Bartolomé también se ha desarrollado como influencer, alcanzando una importante comunidad en redes sociales. Actualmente, la intérprete cuenta con cerca de un millón de seguidores en Instagram.

Todo sobre Reunión de Superados