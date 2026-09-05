Andrea y Javier interrumpirán tenso momento entre Emilia y Aurora en el capítulo 16 de La Baronesa

05 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 16 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) sostendrá una tensa discusión con Emilia (Octavia Bernasconi) en su oficina.

La matriarca de la familia intentará justificar el matrimonio con Javier (Simón Pesutic) asegurando: "Hay tanta gente que se casa y que el amor llegue después".

Estas palabras dejarán desconcertada a la joven, quien no dudará en confrontarla: "¿Te estás escuchando lo que estás diciendo? Es arcaico, del siglo pasado. Deja de forzar algo que no va a pasar ¡No va a pasar!".

La Baronesa / Mega

Andrea y Javier interrumpirán el tenso momento

Para su mala suerte, justo en ese instante entrarán al lugar Andrea (Catalina Guerra) y Javier, quienes de inmediato exigirán una explicación.

"Solo alcancé a escuchar algo que no va a pasar, algo que nunca va a pasar ¿Se puede saber qué era?", preguntará el joven, dejando a ambas en una posición muy comprometida.