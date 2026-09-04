"Toda una vida": León y Antonio se reunirán con Samuel en el capítulo 16 de La Baronesa

04 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 16 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) estará muy angustiado tras su reencuentro con Antonio (Carlos Díaz).

Hace 30 años, el abogado le pagó al ingeniero para que mantuviera un encuentro íntimo con Clara (Lorena Bosch), dinero que utilizó para salvarle la vida a Javier (Simón Pesutic).

Superado por la profunda angustia que le provoca su acción del pasado, Samuel llamará a Antonio y le dirá: "Necesito que nos juntemos… Tiene que ser hoy".

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León y Antonio se reunirán con Samuel

Finalmente, Antonio llegará a la oficina de Samuel acompañado por León (César Caillet), una presencia del todo inesperada.

"No sabía que ibas a venir acompañado", expresará el ingeniero, ante lo cual León responderá: "30 años, toda una vida", manteniendo ocultas sus verdaderas intenciones.