¿Destruyó su corazón? Catalina besa a Nicolás frente a Emilia en La Baronesa
En el capítulo 15 de La Baronesa, Catalina (María Jesús Godoy) llega a su hogar acompañada por Nicolás (Andrew Bargsted).
La joven aprovecha la presencia de Emilia (Octavia Bernasconi) y de la familia Mardones para besar a Nico, provocando una evidente molestia en todos los presentes.
Ante la incómoda escena, Andrea (Catalina Guerra) intenta justificarla asegurando que "a la Cata le gustan las bromas". Sin embargo, Clara (Lorena Bosch) no oculta su indignación y le responde de inmediato: "Bueno, en todo caso a mí no me parece una broma lo que acaba de pasar. El joven con el que acaba de entrar es el ex de Emilia".
La culpa de Nicolás
Ya a solas, Nicolás le reprocha a Catalina el escándalo innecesario, dejando al descubierto su incomodidad por haber besado a la joven frente a Emilia.
Sin embargo, Cata le resta importancia a su reclamo y le exige que cambie de actitud, sellando el momento con otro beso.Ve el capítulo en
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