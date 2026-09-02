¡Sacaron chispas! Francesca y Andrea tuvieron tensa discusión por sus hijos en La Baronesa

02 sept. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 13 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) fue al "Doña Aurora" para concertar el encuentro entre su familia y los Márquez. Sin embargo, en el restaurante solo se encontró con Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Francesca (Katyna Huberman).

Por supuesto, la madre de Nicolás (Andrew Bargsted) se impactó al conocer a la nueva suegra de Emilia (Octavia Bernasconi) y muy pronto quedó en evidencia que ambas mujeres son como el cielo y la tierra.

La provocación de Andrea

Daniel le informó a Andrea que ellos se habían enterado del compromiso esa misma mañana. Ella le comentó que "a nosotros nos pasó lo mismo que a ustedes. Hace un par de días nos dieron la noticia de que se iban a casar y bueno... mi hijo siempre ha sido así. Toda la vida ha sido así, vamos a tener que aceptarlo".

La Baronesa / Mega

Con una risa irónica, Francesca provocó a Andrea con un comentario: "¿A ti te parece normal que sea así? Tengo un hijo y jamás me haría una cosa así".

Molesta con el cuestionamiento, la esposa de Samuel (Francisco Ossa) defendió a su hijo con uñas y dientes. "A mí lo único que me importa es que Javier haga lo que a él le hace feliz, no a mí", respondió.