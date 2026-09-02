¡Sacaron chispas! Francesca y Andrea tuvieron tensa discusión por sus hijos en La Baronesa
En el capítulo 13 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) fue al "Doña Aurora" para concertar el encuentro entre su familia y los Márquez. Sin embargo, en el restaurante solo se encontró con Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Francesca (Katyna Huberman).
Por supuesto, la madre de Nicolás (Andrew Bargsted) se impactó al conocer a la nueva suegra de Emilia (Octavia Bernasconi) y muy pronto quedó en evidencia que ambas mujeres son como el cielo y la tierra.
La provocación de Andrea
Daniel le informó a Andrea que ellos se habían enterado del compromiso esa misma mañana. Ella le comentó que "a nosotros nos pasó lo mismo que a ustedes. Hace un par de días nos dieron la noticia de que se iban a casar y bueno... mi hijo siempre ha sido así. Toda la vida ha sido así, vamos a tener que aceptarlo".Ir a la siguiente nota
Con una risa irónica, Francesca provocó a Andrea con un comentario: "¿A ti te parece normal que sea así? Tengo un hijo y jamás me haría una cosa así".
Molesta con el cuestionamiento, la esposa de Samuel (Francisco Ossa) defendió a su hijo con uñas y dientes. "A mí lo único que me importa es que Javier haga lo que a él le hace feliz, no a mí", respondió.Ve el capítulo en
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