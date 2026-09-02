Clara le pedirá un voto de confianza a Emilia para entender su cambio en el capítulo 13 de La Baronesa

02 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 13 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) le aseguró a todos que terminó con Nicolás (Andrew Bargsted) porque se enamoró de Javier (Simón Pesutic), pero Clara (Lorena Bosch) tendrá la intuición de que hay algo más detrás.

A solas con su hija, le pedirá la verdad. "Solo quiero entender por qué estás haciendo esto", le dirá a la joven.

Una petición de madre

Al notar la reticencia de Emilia a decir lo que pasa, Clara insistirá. "Hija, soy tu mamá. Yo sé que siempre has confiado en tu abuela, que siempre le has contado a ella todas tus cosas, pero te pido, por favor, que hables conmigo, ¿ya?".

La Baronesa / Mega

Y en una última súplica, mirará a su hija menor a los ojos: "Por favor, confía en mí".

El secreto con el que carga Emilia es demasiado grande y pensar que Aurora (Loreto Valenzuela) podría solucionarlo fue un error. ¿Preferirá esta vez abrir su corazón con su madre?