"No te vayas": Ludmila Ksenofontova querrá tomar radical decisión y Kaoto intentará disuadirla

02 sept. 2026 - 01:00 hrs.

En el avance del capítulo 54 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova le dirá a Kaoto que está pensando en renunciar al reality.

"Yo creo que me voy", le dirá la patinadora dejándolo impactado, pero luego, intentará disuadirla de su pensamiento: "No te vayas".

Sin embargo, parece que la artista estará muy decidida y le hará una coqueta invitación a Carlos Águila: "Te veo afuera".

Volverías con tu ex? 2

¡Dos nuevas incorporaciones!

Por otro lado, Faloon Larraguibel y Rai Cerda tendrán una tensa discusión, donde él intentará ponerle humor, pero ella se mostrará muy enojada.

Finalmente, dos nuevos participantes llegarán al encierro, directo desde La Isla de las Tentaciones. Manuel González y Noelia Márquez serán las nuevas incorporaciones y protagonizarán una tensa escena, pues son expareja.