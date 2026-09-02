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"No te vayas": Ludmila Ksenofontova querrá tomar radical decisión y Kaoto intentará disuadirla

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 54 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova le dirá a Kaoto que está pensando en renunciar al reality.

"Yo creo que me voy", le dirá la patinadora dejándolo impactado, pero luego, intentará disuadirla de su pensamiento: "No te vayas".

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Sin embargo, parece que la artista estará muy decidida y le hará una coqueta invitación a Carlos Águila: "Te veo afuera".

Volverías con tu ex? 2

¡Dos nuevas incorporaciones!

Por otro lado, Faloon Larraguibel y Rai Cerda tendrán una tensa discusión, donde él intentará ponerle humor, pero ella se mostrará muy enojada.

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Finalmente, dos nuevos participantes llegarán al encierro, directo desde La Isla de las Tentaciones. Manuel González y Noelia Márquez serán las nuevas incorporaciones y protagonizarán una tensa escena, pues son expareja. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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