¿Qué habrá pasado? Ludmila Ksenofontova y Kaoto se esconderán bajo las sábanas y a oscuras

01 sept. 2026 - 08:00 hrs.

En el avance del capítulo 53 de Volverías con tu ex? 2, Carlos Águila y Ludmila Ksenofontova protagonizarán una pícara escena.

Luego de una intensa jornada, ambos se irán a acostar juntos y comenzarán a regalonear, estando casi a punto de besarse.

Pero cuando las luces de la casona se apaguen, ambos se esconderán debajo de las sábanas y se acercarán románticamente.

Volverías con tu ex? 2

Los conflictos entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel

Por otro lado, Faloon Larraguibel será consultada, en el detector de mentiras, si entró a Volverías con tu ex? 2 para retomar su relación con Rai Cerda y si le hizo brujería para que no estuviera con otra mujer.

Luego de las revelaciones salidas de la dinámica, ambos tendrán una fuerte pelea donde incluso ella le dirá que no lo perdonará jamás.