¿Hubo beso? Ludmila Ksenofontova y Kaoto protagonizaron fogoso momento

02 sept. 2026 - 00:37 hrs.

En el capítulo 53 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto protagonizaron una escena muy fogosa a altas horas de la noche.

Todo comenzó cuando todos los participantes se fueron a acostar y Carlos Águila lanzó una declaración muy graciosa a la patinadora.

"¿Qué se siente dormir en la cama con la persona que te gusta y su exesposa?", expresó, haciendo reír a la rusa, pero también a Estefi Marquis que estaba presente.

Volverías con tu ex? 2

¿Hubo beso entre Kaoto y Ludmila Ksenofontova?

Tras lo anterior, ambos se acomodaron juntos y comenzaron a abrazarse cariñosamente, incluso, Kaoto pensó que podía ser el momento del primer beso.

Pero luego se apagaron las luces y fue Ludmila Ksenofontova quien tomó la iniciativa, se tapó a ella y Carlos Águila con el cubrecama y se acercaron tanto que parecía que se estaban besando.