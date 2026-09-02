¿Hubo beso? Ludmila Ksenofontova y Kaoto protagonizaron fogoso momento
En el capítulo 53 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto protagonizaron una escena muy fogosa a altas horas de la noche.
Todo comenzó cuando todos los participantes se fueron a acostar y Carlos Águila lanzó una declaración muy graciosa a la patinadora.
"¿Qué se siente dormir en la cama con la persona que te gusta y su exesposa?", expresó, haciendo reír a la rusa, pero también a Estefi Marquis que estaba presente.
¿Hubo beso entre Kaoto y Ludmila Ksenofontova?
Tras lo anterior, ambos se acomodaron juntos y comenzaron a abrazarse cariñosamente, incluso, Kaoto pensó que podía ser el momento del primer beso.
Pero luego se apagaron las luces y fue Ludmila Ksenofontova quien tomó la iniciativa, se tapó a ella y Carlos Águila con el cubrecama y se acercaron tanto que parecía que se estaban besando.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
Faloon Larraguibel reveló lo mal que quedó tras terminar con Rai Cerda: "Me dio una depresión terrible"
-
Faloon Larraguibel confesó que quería casarse y tener dos hijos con Rai Cerda
-
"Una segunda mamá": La Guarén explicó su real relación con Ivette Vergara tras fallar en detector de mentiras
-
Faloon Larraguibel frenó en seco a Luis Mateucci a minutos de su llegada: "Es de poco hombre..."
-
Kaoto abrió su corazón por Ludmila Ksenofontova y sorprendió con romántica confesión: "Estoy in love..."
-
Luis Mateucci le pidió disculpas a Nico Solabarrieta tras fuerte conflicto: "Yo sé que me pasé"