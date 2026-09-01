Fabio Agostini sorprendió al apoyar a Luis Mateucci tras su pelea con Faloon Larraguibel: "No puedo creer..."

01 sept. 2026 - 15:50 hrs.

La fuerte pelea que tuvieron Luis Mateucci y Faloon Larraguibel, generó polémica al exterior de Volverías con tu ex? 2 y Fabio Agostini se vio involucrado.

Cuando la comunicadora llevaba pocos minutos en la casona, se enfrascó en una discusión con el argentino, donde se lanzaron varios tensos comentarios.

"Terminas hablando solo, él necesita hablar de otras personas para que lo pesquen, porque si no, no existe" y "Que vengas a sacar que yo entré a un reality para comprarme algo es de poco hombre, yo no lo he vuelto a contar, no te incumbe, no lo nombres", fueron solo algunas de las palabras de la recién llegada.

El comentario de Fabio Agostini

Cuando Luis Mateucci intentó defenderse, Faloon Larraguibel volvió al ataque y lo cuestionó al vivir en la casa de su mejor amigo y dudó de los autos que manejaba, aludiendo a que no tenía nada material.

El trasandino aseguró que no había ningún problema en quedarse un tiempo en la vivienda de uno de sus cercanos y aseguró que los vehículos eran de su propiedad: "Súper agradecido ¿Cuál es el problema?".

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Esta pelea fue publicada en la cuenta de Instagram de Mega e inesperadamente, Fabio Agostini comentó a favor de su gran enemigo: "No puedo creer lo que voy a decir pero... aguante Luis Mateucci".

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Cabe destacar el español y Faloon Larraguibel arrastran una rivalidad desde 2024, cuando participaron en el mismo reality y las cosas terminaron muy mal entre ellos.