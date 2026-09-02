Faloon Larraguibel reveló lo mal que quedó tras terminar con Rai Cerda: "Me dio una depresión terrible"

02 sept. 2026 - 00:33 hrs.

En el capítulo 53 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda tuvieron una tensa conversación sobre su quiebre.

"No quiero verte así y no me digas que me dejaste así", expresó el ingeniero, refiriéndose a lo mal que quedaron ambos luego de terminar su relación amorosa unos meses atrás.

La comunicadora aseguró que era él quien había tomado la decisión, pero él no estuvo de acuerdo: "Nos dejamos".

Volverías con tu ex? 2

La tristeza de Faloon Larraguibel

Tras lo anterior, Faloon Larraguibel aseguró que quedó muy afectada luego de la separación: "Me dio una depresión terrible, en mi vida la había sentido".

Pese a esto, Rai Cerda expresó que la decisión que habían tomado era la más sana: "Peléabamos todos los días, sintiéndonos mal, ley del hielo, todos los días, hasta que desaparecimos y ahí si que lo pasamos mal parece o para ti fue un alivio dejar de pelear conmigo".

Finalmente, el ingeniero le reiteró a la influencer que nadie lo había hecho sentir como ella, con el objetivo de buscar alguna posibilidad de reconciliación.