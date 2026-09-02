Faloon Larraguibel reveló lo mal que quedó tras terminar con Rai Cerda: "Me dio una depresión terrible"
En el capítulo 53 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda tuvieron una tensa conversación sobre su quiebre.
"No quiero verte así y no me digas que me dejaste así", expresó el ingeniero, refiriéndose a lo mal que quedaron ambos luego de terminar su relación amorosa unos meses atrás.
La comunicadora aseguró que era él quien había tomado la decisión, pero él no estuvo de acuerdo: "Nos dejamos".
La tristeza de Faloon Larraguibel
Tras lo anterior, Faloon Larraguibel aseguró que quedó muy afectada luego de la separación: "Me dio una depresión terrible, en mi vida la había sentido".
Pese a esto, Rai Cerda expresó que la decisión que habían tomado era la más sana: "Peléabamos todos los días, sintiéndonos mal, ley del hielo, todos los días, hasta que desaparecimos y ahí si que lo pasamos mal parece o para ti fue un alivio dejar de pelear conmigo".
Finalmente, el ingeniero le reiteró a la influencer que nadie lo había hecho sentir como ella, con el objetivo de buscar alguna posibilidad de reconciliación.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
¿Hubo beso? Ludmila Ksenofontova y Kaoto protagonizaron fogoso momento
-
Faloon Larraguibel confesó que quería casarse y tener dos hijos con Rai Cerda
-
"Una segunda mamá": La Guarén explicó su real relación con Ivette Vergara tras fallar en detector de mentiras
-
Faloon Larraguibel frenó en seco a Luis Mateucci a minutos de su llegada: "Es de poco hombre..."
-
Kaoto abrió su corazón por Ludmila Ksenofontova y sorprendió con romántica confesión: "Estoy in love..."
-
Luis Mateucci le pidió disculpas a Nico Solabarrieta tras fuerte conflicto: "Yo sé que me pasé"