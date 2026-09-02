"Soy tremendo consuelo": Catalina hizo coqueta propuesta a Nicolás ahora que está soltero en La Baronesa
En el capítulo 13 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) y Emilia (Octavia Bernasconi) terminaron, pero eso no quiere decir que los Toledo bajen los brazos.
Como llevaban muchos años enamorados, en cualquier momento podrían volver y por eso, Catalina (María Jesús Godoy) tiene que aprovechar su oportunidad para conquistarlo, usando el despecho a su favor.
Nicolás golpeaba un saco de box cuando la hermana de Javier (Simón Pesutic) apareció para sorprenderlo.Ir a la siguiente nota
Una propuesta para Nico
"Tanta energía, profe. Guarda un poquito para mí... Vengo a entrenar contigo", le dijo la joven y él paró de entrenar, dejando ver sus nudillos dañados por el golpe que le dio a Javier.
"Te aviso que soy tremendo consuelo, en caso de que necesites descargarte con algo que no sea el punching", ofreció Catalina y Nicolás le dijo que podrían seguir con sus clases fuera del gimnasio.Ve el capítulo en
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