"Sí, hay otra persona": Emilia tuvo que mentirle a Nicolás para justificar su quiebre en La Baronesa

01 sept. 2026 - 17:40 hrs.

En el capítulo 12 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) quería una explicación para poder entender el repentino cambio de Emilia (Octavia Bernasconi).

Ella, aunque le insistió en que estaba confundida, no fue capaz de dejarlo conforme con su respuesta. "Dame una razón. Qué, ¿te aburrí? ¿Ya no te gusto? ¿Conociste a otro?", le preguntó él con insistencia.

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La gran mentira de Emilia

Ella, a sabiendas de que Javier (Simón Pesutic) pronto aparecerá para formalizar su trato, tuvo que mentirle y afirmar que "sí, hay otra persona, eso fue lo que pasó. Yo no busqué que pasara, solamente pasó".

La Baronesa / Mega

"Nosotros estábamos bien. Yo te amo y sé que tú también me amas a mí", expresó Nicolás mientras lloraba con el corazón roto y ella, al verlo tan desolado, lloraba por ser la causante de su dolor.

"Perdón, Nico. No te quiero hacer daño. Perdón", se disculpó.