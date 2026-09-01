"Sí, hay otra persona": Emilia tuvo que mentirle a Nicolás para justificar su quiebre en La Baronesa
En el capítulo 12 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) quería una explicación para poder entender el repentino cambio de Emilia (Octavia Bernasconi).
Ella, aunque le insistió en que estaba confundida, no fue capaz de dejarlo conforme con su respuesta. "Dame una razón. Qué, ¿te aburrí? ¿Ya no te gusto? ¿Conociste a otro?", le preguntó él con insistencia.
La gran mentira de Emilia
Ella, a sabiendas de que Javier (Simón Pesutic) pronto aparecerá para formalizar su trato, tuvo que mentirle y afirmar que "sí, hay otra persona, eso fue lo que pasó. Yo no busqué que pasara, solamente pasó".Ir a la siguiente nota
"Nosotros estábamos bien. Yo te amo y sé que tú también me amas a mí", expresó Nicolás mientras lloraba con el corazón roto y ella, al verlo tan desolado, lloraba por ser la causante de su dolor.
"Perdón, Nico. No te quiero hacer daño. Perdón", se disculpó.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
"¡Eres una mosquita muerta!": Paula agredió a Emilia tras saber que es la novia de Javier en La Baronesa
-
"Con Emilia nos vamos a casar": Javier hizo su inesperada presentación ante los Márquez en La Baronesa
-
"No me puedo casar contigo": Emilia no tuvo más opción y terminó su relación con Nicolás en La Baronesa
-
"¡Antonio! Hay un hombre...": Clara despierta del sueño completamente angustiada en La Baronesa
-
"El servicio que tengo con ustedes es especial": Aparece Facundo, el "sustituto" de Antonio en La Baronesa
-
¿Qué responderá Javier? Aurora ofreció en matrimonio la mano de Paula para salvar a Emilia en La Baronesa